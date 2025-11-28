SCMP: компанию-подрядчика предупреждали о рисках за неделю до пожара в ЖК в Гонконге

Фото: ТАСС/Zuma/Vernon Yuen

Компанию, которая занималась реконструкцией жилого комплекса Wang Fuk Court в Гонконге, предупреждали о рисках за неделю до пожара, сообщает South China Morning Post.

По данным СМИ, департамент специального административного района провел 16 проверок здания с июля 2025 года, последняя из них состоялась 20 ноября. Инспекции также включали проверку соответствия строительных лесов стандартам безопасности. Подрядчику напомнили, что необходимо принять соответствующие меры пожарной безопасности.

Кроме того, по словам бывшего начальника службы безопасности ЖК, он и другие жильцы видели, как рабочие курили в общественных местах жилого комплекса, в том числе во время работы на строительных лесах. Система пожарной безопасности и оповещения при этом всегда была отключена, иначе работникам было неудобно выходить из здания через пожарные выходы.

Возгорание произошло в районе Тай По 26 ноября. В 8 высотных зданиях, которые воспламенились, проживали около 4 тысяч человек.

Возгорание признали сильнейшим за последние 17 лет. В ликвидации пожара были задействованы 767 специалистов и 128 машин. Также на месте происшествия работали 400 полицейских и 57 карет скорой помощи.

Троим высокопоставленным сотрудникам строительной компании, которая делала ремонт в зданиях, предъявили обвинение по делу о непреднамеренном убийстве. Предварительно, защитные сетки, брезент и пластиковые листы не соответствовали стандартам пожарной безопасности.

В настоящий момент известно, что в пожаре погибли 94 человека. Количество пострадавших не уточняется.

