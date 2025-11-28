Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 94

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге возросло до 94. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на пожарную службу.

Количество пострадавших при этом не уточняется.

Ранее сообщалось о 83 погибших и 76 пострадавших. Пожар произошел в жилом комплексе в районе Тай По 26 ноября. В 8 высотных зданиях, которые воспламенились, жили около 4 тысяч человек.

Возгорание было признано сильнейшим за последние 17 лет. В ликвидации пожара были задействованы 767 специалистов и 128 машин. Также на месте происшествия работали 400 полицейских и 57 карет скорой помощи.

После случившегося 3 высокопоставленным сотрудникам строительной компании, которая делала ремонт в зданиях, предъявили обвинение по делу о непреднамеренном убийстве. Предварительно, защитные сетки, брезент и пластиковые листы не соответствовали стандартам пожарной безопасности.