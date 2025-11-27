SCMP: число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге достигло 83

Фото: TASS/AP/Chan Long Hei

Количество погибших в результате пожара, возникшего в жилом комплексе в Гонконге, увеличилось до 83 человек. Об этом сообщает местная газета South China Morning Post.

При этом число пострадавших возросло до 76.

Высотные здания в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По воспламенились 26 ноября. Там проживали около 4 тысяч человек. Многих удалось эвакуировать. Для них организовали временные убежища.

Пожар был назван сильнейшим за последние 17 лет. В его ликвидации задействовали 767 специалистов и 128 машин. Также на месте происшествия работали 400 полицейских и 57 карет скорой помощи.

Причины возникновения возгорания пока не сообщаются. Тем не менее двум директорам и инженеру-консультанту строительной компании, которая ремонтировала здания, уже предъявлены обвинения по делу о непреднамеренном убийстве. По предварительным данным, защитные сетки, брезент и пластиковые листы не соответствовали стандартам пожарной безопасности.

Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с последствиями пожара. Он также попросил передать слова сочувствия и поддержки родственникам погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

