CCTV: пожар в жилом комплексе Гонконга потушили

Фото: ТАСС/Zuma/Nexpher Images/Vernon Yuen

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге полностью потушили, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

"Спасательные работы продолжаются, проводится осмотр всех квартир, чтобы убедиться, что никто не остался заблокированным", – говорится в сообщении.

По данным South China Morning Post, пожар начался с бамбуковых строительных лесов – они были возведены вокруг домов по плану реновации комплекса.

Возгорание произошло в районе Тай По 26 ноября, его признали сильнейшим за последние 17 лет. В 8 высотных зданиях, которые воспламенились, проживали около 4 тысяч человек.

По последним данным, в результате ЧП погибли 94 человека. Генконсульство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших. Всего в ликвидации пожара были задействованы 767 специалистов и 128 машин.

Троим высокопоставленным сотрудникам строительной компании, которая делала ремонт в зданиях, предъявили обвинение по делу о непреднамеренном убийстве. Предварительно, защитные сетки, брезент и пластиковые листы не соответствовали стандартам пожарной безопасности.