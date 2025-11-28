Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 09:18

Происшествия
Главная / Новости /

CCTV: пожар в жилом комплексе Гонконга потушили

Пожар в жилом комплексе Гонконга потушен

Фото: ТАСС/Zuma/Nexpher Images/Vernon Yuen

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге полностью потушили, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

"Спасательные работы продолжаются, проводится осмотр всех квартир, чтобы убедиться, что никто не остался заблокированным", – говорится в сообщении.

По данным South China Morning Post, пожар начался с бамбуковых строительных лесов – они были возведены вокруг домов по плану реновации комплекса.

Возгорание произошло в районе Тай По 26 ноября, его признали сильнейшим за последние 17 лет. В 8 высотных зданиях, которые воспламенились, проживали около 4 тысяч человек.

По последним данным, в результате ЧП погибли 94 человека. Генконсульство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших. Всего в ликвидации пожара были задействованы 767 специалистов и 128 машин.

Троим высокопоставленным сотрудникам строительной компании, которая делала ремонт в зданиях, предъявили обвинение по делу о непреднамеренном убийстве. Предварительно, защитные сетки, брезент и пластиковые листы не соответствовали стандартам пожарной безопасности.

Количество погибших при пожаре в Гонконге выросло до 94 человек

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика