SCMP: семьи погибших при пожаре в Гонконге получат по 25,7 тыс долларов

Фото: ТАСС/EPA/MAY JAMES

Семьям погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга выделят 200 тысяч гонконгских долларов (25,7 тысячи долларов) компенсации, сообщает газета South China Morning Post.

Они также получат господдержку для проведения похорон. Каждому пострадавшему предоставят пособие в размере 50 тысяч гонконгских долларов (6,4 тысячи долларов) в дополнение к обещанной ранее выплате в 10 тысяч гонконгских долларов (1,3 тысячи долларов).

Специальный соцработник, закрепленный за каждой пострадавшей семьей, будет помогать в решении вопросов. Временное жилье всем пострадавшим предоставляется бесплатно.

Пожар вспыхнул в районе Тай По 26 ноября, став сильнейшим за последние 17 лет. Огнем были охвачены 8 многоэтажных зданий, в которых проживали около 4 тысяч человек.

Огонь удалось потушить спустя 3 дня силами 767 пожарных и 128 машин. После этого специалисты начали проводить осмотр всех квартир на наличие в них заблокированных людей. Согласно последней информации, умерли 128 человек. Еще 79 – получили травмы.

По предварительным данным, причиной возгорания стали бамбуковые строительные леса, возведенные вокруг домов по плану реновации комплекса. В результате ЧП троим высокопоставленным сотрудникам строительной компании предъявили обвинение по делу о непреднамеренном убийстве.