Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 128

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

Число жертв пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в специальном административном районе (САР) Гонконге увеличилось до 128 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным пожарного управления Гонконга, еще 79 человек получили травмы.

О пожаре в районе Тай По стало известно 26 ноября, его признали сильнейшим за последние 17 лет. Огнем были охвачены 8 многоэтажных зданий, в которых проживали около 4 тысяч человек. Причиной возгорания стали бамбуковые строительные леса, возведенные вокруг домов по плану реновации комплекса.

Огонь удалось потушить спустя 3 дня силами 767 пожарных и 128 машин. Тем не менее спасательные работы продолжаются. В частности, специалисты проводят осмотр всех квартир на наличие в них заблокированных людей.

В результате ЧП троим высокопоставленным сотрудникам строительной компании, которая делала ремонт в зданиях, предъявили обвинение по делу о непреднамеренном убийстве. Предварительно, защитные сетки, брезент и пластиковые листы не соответствовали стандартам пожарной безопасности.