Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 10:36

Происшествия

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 128

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

Число жертв пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в специальном административном районе (САР) Гонконге увеличилось до 128 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным пожарного управления Гонконга, еще 79 человек получили травмы.

О пожаре в районе Тай По стало известно 26 ноября, его признали сильнейшим за последние 17 лет. Огнем были охвачены 8 многоэтажных зданий, в которых проживали около 4 тысяч человек. Причиной возгорания стали бамбуковые строительные леса, возведенные вокруг домов по плану реновации комплекса.

Огонь удалось потушить спустя 3 дня силами 767 пожарных и 128 машин. Тем не менее спасательные работы продолжаются. В частности, специалисты проводят осмотр всех квартир на наличие в них заблокированных людей.

В результате ЧП троим высокопоставленным сотрудникам строительной компании, которая делала ремонт в зданиях, предъявили обвинение по делу о непреднамеренном убийстве. Предварительно, защитные сетки, брезент и пластиковые листы не соответствовали стандартам пожарной безопасности.

Новости мира: Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика