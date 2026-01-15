Форма поиска по сайту

15 января, 14:09

Происшествия

Женщина в Севастополе пробила дверь гладильной доской, угрожая пожилой матери

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина в Севастополе пробила дверь гладильной доской, угрожая своей пожилой матери, сообщает городское управление МВД.

Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за бытовых разногласий. 74-летняя пенсионерка была недовольна образом жизни 42-летней дочери, что привело к ссоре. В какой-то момент женщина схватила гладильную доску и начала угрожать, мать в этот момент забаррикадировалась в одной из комнат.

Дочь пробила дверь доской, но затем скрылась. Потерпевшая обратилась в полицию. Спустя время злоумышленницу задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Орехово-Зуеве во время употребления алкогольных напитков между женщиной и ее знакомым возникла ссора, в ходе которой жительница Московской области несколько раз ударила своего оппонента пластмассовым стулом. Затем женщина взяла нож и нанесла мужчине ранения в области груди и предплечья.

происшествиярегионы

