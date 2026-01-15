Форма поиска по сайту

15 января, 14:21

Город

Столичные парки подготовили тематическую программу на 17–18 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Парки Москвы подготовили тематическую программу для посетителей разных возрастов на выходные, 17 и 18 января. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В частности, в субботу с 11:00 до 14:00 в павильоне "Лекторий" зоны отдыха "Терлецкая дубрава" состоится мастер-класс "Полярная сова", в ходе которого участники создадут картину в смешанной технике рисования и аппликации.

В этот же день с 14:00 до 15:00 в Лианозовском парке на танцевальной площадке пройдет детская дискотека "Малыши в ритме". Для гостей поставят популярные музыкальные композиции.

С 14:00 до 16:00 в центре "Северное сияние" парка "Северное Тушино" будет мастер-класс по живописи "Зимний фонарик". Приглашаются все желающие в возрасте от 6 лет.

В воскресенье, 18 января, с 11:00 до 13:00 в павильоне "Лекторий" зоны отдыха "Терлецкая дубрава" состоится занятие "Валенки декоративные", на котором посетители познакомятся с техникой валяния из шерсти.

В этот же день в 13:00 в павильоне "Клуб развития и творчества" парка "Северное Тушино" начнет работу экомастерская по созданию съедобных кормушек для птиц. В 14:00 там пройдет занятие "Юный эколог".

Между тем на катке в саду имени Н. Э. Баумана с 14:00 до 15:00 будет проходить мастер-класс по фигурному катанию. Для его посещения необходимо приобрести билет через сервис "Мосбилет".

Также в ночь на 19 января на пляже парка "Северное Тушино" пройдет крещенское купание в майне на Химкинском водохранилище. Для горожан организуют пункты обогрева и теплые раздевалки.

Помимо этого, 17 января в детском парке имени Прямикова с 12:00 до 13:00 состоится мастер-класс по созданию магнита из декоративных элементов. С 13:00 до 13:30 пройдут игры на свежем воздухе, а с 13:30 до 14:00 гостей ждет интерактивная программа с загадками и ребусами.

С 14:00 до 15:00 там же состоится мастер-класс по созданию фигур из цветной бумаги и лет, а с 15:00 до 16:00 – занятие по изготовлению фигур из декоративных элементов.

В Измайловском парке в этот же день в 16:00 представят детский интерактивный спектакль "Василиса Премудрая, или Ква‑ква‑караул!". Тогда же в выставочном павильоне пройдет лекция "Зима в русской литературе – от народных сказок до классики".

На следующий день, 18 января, в павильоне "Лекторий" зоны отдыха "Терлецкая дубрава" с 13:00 до 14:00 состоится занятие "Гимнастика мозга", в ходе которого участники узнают о техниках и упражнениях для улучшения концентрации.

В 13:00 организуют экскурсию по саду "Эрмитаж". Всем желающим расскажут об истории этого места о том, благодаря кому был открыт парк. Для участия необходима предварительная регистрация на "Мосбилете".

Кроме того, в детском парке имени Прямикова 18 января с 14:00 до 15:30 пройдет занятие "Астропрогноз", рассчитанное для совершеннолетних гостей.

Между тем в предстоящие выходные в кинопарке "Москино" представят тематическую программу "Эфир детства". Для гостей подготовили мастер-классы, съемки и фотосессии. Более того, они смогут показаться на коньках на территории съемочной площадки "Соборная площадь".

Проект "Зима в Москве" подготовил несколько площадок для активного отдыха

Сюжет: Зима в Москве
город

