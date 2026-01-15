Форма поиска по сайту

15 января, 13:32

Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич

Фото: ТАСС/URA.RU /Andreyev Vladimir

Умер Сергей Марцинкевич, который является отцом националиста и сооснователя неформального общественного движения "Реструкт" (признано экстремистским и запрещено в России) Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Об этом РИА Новости заявил адвокат семьи Алексей Михальчик.

Правозащитник рассказал, что его знакомые звонили родственникам Марцинкевича и подтвердили смерть отца националиста. По предварительным данным, мужчина скончался 14 января из-за проблем с сердцем.

При этом Михальчик сообщил, что общался с отцом Марцинкевича примерно год назад и тогда он был в хорошей форме. Именно поэтому адвокат заявил, что новость о смерти мужчины стала для него неожиданностью.

Марцинкевич в 2018 году был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. По версии следствия, движение "Реструкт" занималось поиском потенциальных педофилов и наркоторговцев. Через соцсети с ними устраивали встречи, на которых проводили "воспитательные беседы".

В частности, в 2012–2014 годах участники неформального движения, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами.

Утром 16 сентября 2020 года тело Марцинкевича было найдено в камере в исправительном учреждении Челябинска. Предварительно, он покончил с собой. Следственный комитет при этом отверг предположения о криминальном характере смерти мужчины.

