Адвокат националиста Марцинкевича сообщил о возможной эксгумации тела для экспертизы

15:51
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Тело националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, может быть эксгумировано для проведения новой медицинской экспертизы, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Алексея Михальчика.
"Нас попросили предоставить материалы независимых медицинских экспертиз, в которых указано на повреждения, не характерные для суицида. Мы надеемся на новую медицинскую экспертизу, возможно, для нее потребуется эксгумация", – отметил он.
По его словам, проверка может занять до нескольких месяцев.
Ранее сообщалось, что доследственная проверка по факту смерти националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, вновь начата СК РФ.
16 сентября 2020 года Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.
Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы по делу о нападениях на людей, которых он считал наркоторговцами. Учитывая смягчение приговора в 2019 году, он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение в 2021 году.
В СК подтвердили подлинность предсмертных записок Тесака
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