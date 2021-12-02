СК посмертно предъявил обвинения Тесаку

02 декабря, 23:58
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Следственный комитет РФ посмертно предъявил обвинение в трех убийствах националисту Максиму Марцинкевичу, известному по прозвищу Тесак. Об этом пишет ТАСС.
Как рассказал агентству адвокат Алексей Михальчик, в четверг, 2 декабря, отца обвиняемого – Сергея Марцинкевича – вызвали в СК. Ему сообщили, что сына посмертно обвиняют в убийстве по меньшей мере трех человек и предложили подписать согласие о прекращении уголовного дела в связи со смертью Тесака.
"От этого мой доверитель категорически отказался, он хочет добиваться дальнейшего расследования этого преступления", – сообщил адвокат.
Михальчик пояснил, что Сергей Марцинкевич планирует за счет данного процесса привлечь внимание к обстоятельствам смерти сына. При этом отец выразил уверенность в невиновности Тесака.
"Любое сомнение в виновности обвиняемого трактуются в его пользу. В нашем случае основанием для обвинений стали явки с повинной которые написал Максим в красноярской колонии. Мы считаем, что они были написаны под пытками", – заявил юрист.
Адвокат также напомнил, что после смерти Максима Марцинкевича у него во рту нашли записку, в которой заявлялось о пытках.
"С учетом резонанса этого дела полагаю, что в суде оно будет слушаться с участием присяжных заседателей", – выразил мнение Михальчик.
В СК предполагают, что фигуранты дела Семен Токмаков, Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев и Алексей Гудили связаны с убийствами в начале 2000-х, о которых рассказывал следователям Марцинкевич. Они обвиняются в совершении преступления по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное группой по мотивам национальной ненависти и вражды".
16 сентября Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.
Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы по делу о нападениях на людей, которых считал наркоторговцами. Учитывая смягчение приговора в 2019 году, он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение в 2021 году.
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