Высота атмосферного давления в Москве повторила рекорд 2015 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Рекорд высоты атмосферного давления повторен в Москве в субботу, 13 сентября. Об этом сообщила в своем телеграм-канале ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Утром 13 сентября высота атмосферного давления на базовой метеостанции ВДНХ составила 763 миллиметра ртутного столба. Таким образом, как заявила синоптик, в этот день удалось повторить рекорд 2015 года по максимальному давлению.

Позднякова уточнила, что рекордное давление обеспечено в Москве антициклоном с центром над Верхней Волгой.

Несмотря на это, жителей и гостей столицы ждет комфортная погода в День города, который отмечается 13 и 14 сентября. Днем 13-го числа воздух в Москве прогреется до 20 градусов, а на следующий день – до 21 градуса. Также будет дуть слабый юго-восточный ветер. Осадков не ожидается.

