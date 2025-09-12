Комфортная погода ждет москвичей в День города

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Комфортная погода ждет жителей и гостей столицы в День города, который отмечается 13 и 14 сентября. Об этом Агентству "Москва" сообщила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу и воскресенье, 13 и 14 сентября, погоду будет определять область высокого атмосферного давления, в связи с чем при переменной облачности осадков в городе не ожидается. Минимальная температура в столице составит 8–10 градусов, а в регионе – 7–12 градусов.

Днем 13 сентября воздух в Москве прогреется до 20 градусов, а на следующий день – до 21 градуса. При этом в регионе столбик термометра на выходных будет колебаться от 18 до 23 градусов. Также будет дуть слабый юго-восточный ветер.

"Фон температуры будет выше климатической нормы, где-то на 2 градуса. Так что для проведения праздника лучше погоды не придумать", – подытожила Позднякова.

Тем не менее уже со следующей недели в Москве установится осенняя погода. По прогнозам, в городе изменится температурный режим, но сильного похолодания не ожидается до последней пятидневки месяца.