Синоптик Тишковец: начало осени в Москве стало самым засушливым почти за 150 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Начало осени в этом году в Москве стало самым засушливым за последние полтора века. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"За 146 лет регулярных метеонаблюдений в Москве никогда не было такого, чтобы за первую половину сентября в городе не выпало ни капли дождя", – отметил он.

Синоптик заявил, что даже в рекордно теплый сентябрь 2024-го, когда осадки почти не наблюдались в городе, дождь интенсивностью 0,2 миллиметра все же пошел 12 сентября.

В этом году осадки фиксировались в столице в последний раз 29 августа. По словам метеоролога, бабье лето и период засушливой погоды продержатся в Москве до 17 сентября. После этого в городе начнутся дожди, уточнил Тишковец.

"Значит сентябрь-2025 поставит исторический рекорд!" – резюмировал синоптик.

Тем не менее уже со следующей недели в Москве установится осенняя погода. По прогнозам, в городе изменится температурный режим, но сильного похолодания не ожидается до последней пятидневки месяца.