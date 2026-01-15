Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 14:32

Спорт

Лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал свою первую победу в сезоне, передает ТАСС.

Спортсмен пришел первым в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Казани. Уточняется, что Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 22,2 секунды. Второе место в гонке занял Егор Митрошин, а третье досталось Ивану Горбунову.

Ранее россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Брендоном Накашиму в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:1). При этом спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.

В настоящее время Медведев занимает 13-е место в рейтинге ATP. После турнира на его счету теперь 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде.

Читайте также


спорт

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика