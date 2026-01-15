Лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал свою первую победу в сезоне, передает ТАСС.

Спортсмен пришел первым в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Казани. Уточняется, что Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 22,2 секунды. Второе место в гонке занял Егор Митрошин, а третье досталось Ивану Горбунову.

Ранее россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Брендоном Накашиму в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:1). При этом спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.

В настоящее время Медведев занимает 13-е место в рейтинге ATP. После турнира на его счету теперь 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде.