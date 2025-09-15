Россиянам предложили платить за занятия спортом на улицах

В России предложили платить тем, кто ежедневно занимается физической активностью на улицах. По мнению авторов инициативы, можно выплачивать по 50 рублей за каждый километр дневной нормы при пробежках, скандинавской ходьбе, езде на велосипеде, а также занятиях на уличных тренажерах.

Для этого участникам надо будет зарегистрироваться на специальной платформе. Получать поощрение они будут в виде внутренней валюты этого сервиса. По замыслу, потом ее можно будет обменять на скидки на спортивную экипировку и питание, бонусы на абонементы в залы и бассейны, снижение стоимости участия в любительских турнирах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.