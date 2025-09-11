Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 20 и 21 сентября. Первый день начнется с марафона. Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост и под стенами Кремля.

Во дворце спорта "Мегаспорт" состоится международный турнир по футболу "Кубок Легенд" имени Константина Еременко. В центре фигурного катания Этери Тутберидзе пройдет юношеский командный турнир по фигурному катанию на коньках "Кубок Московского спорта".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.