Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 11:30

Спорт

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 20 и 21 сентября

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 20 и 21 сентября

Футболисту Федору Смолову грозит до 3 лет лишения свободы после драки в кафе

Клуб НХЛ "Сент-Луис Блюз" подписал контракт с российским нападающим Никитой Сусуевым

Футболисту Федору Смолову грозит до трех лет лишения свободы после драки в "Кофемании"

Осенний велофестиваль пройдет в честь Дня города в Москве

Футболист Смолов заявил, что у него вымогали деньги после драки в кафе

"Московский патруль": дело возбуждено против футболиста Смолова после драки в кафе

Футболиста Смолова отпустили под обязательство о явке после драки в кафе

Футболисту Смолову избрали меру пресечения после драки в кафе

Уголовное дело возбуждено против футболиста Смолова после драки в "Кофемании"

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 20 и 21 сентября. Первый день начнется с марафона. Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост и под стенами Кремля.

Во дворце спорта "Мегаспорт" состоится международный турнир по футболу "Кубок Легенд" имени Константина Еременко. В центре фигурного катания Этери Тутберидзе пройдет юношеский командный турнир по фигурному катанию на коньках "Кубок Московского спорта".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика