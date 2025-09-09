"Ночь спорта" пройдет на центральных улицах Москвы 20 сентября

Москва приглашает всех желающих на "Ночь спорта". Она пройдет 20 сентября на центральных улицах города. Для гостей подготовлены мастер-классы, показательные выступления, спортивные шоу, фан-встречи с известными спортсменами и артистами, спортивные дискотеки и групповая кардиотренировка на велотренажерах.

В рамках акции на стадионе "Авангард" состоится спортивный праздник "Осенний Фестиваль ГТО". В Измайловском парке пройдет встреча любителей спортивного ориентирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.