09 сентября, 12:00

"Ночь спорта" пройдет на центральных улицах Москвы 20 сентября

Экс-защитник "Ливерпуля" Андерсон Арройо перейдет в казанский ФК "Рубин"

Эксперты рассказали, чем опасны ежедневные тренировки

Санкт-Петербургский СКА потерпел второе поражение в сезоне КХЛ

"Новости дня": жителей Коптева пригласили на бесплатные занятия по аквааэробике

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 13 и 14 сентября

Хоккеисту Александру Овечкину подарили эксклюзивный iPhone

Сборная России обыграла команду Катара в товарищеском матче

Фестиваль технических видов спорта собрал в Москве известных гонщиков

Картинг-гонка на выносливость продлится 12 часов на Фестивале технических видов спорта

Москва приглашает всех желающих на "Ночь спорта". Она пройдет 20 сентября на центральных улицах города. Для гостей подготовлены мастер-классы, показательные выступления, спортивные шоу, фан-встречи с известными спортсменами и артистами, спортивные дискотеки и групповая кардиотренировка на велотренажерах.

В рамках акции на стадионе "Авангард" состоится спортивный праздник "Осенний Фестиваль ГТО". В Измайловском парке пройдет встреча любителей спортивного ориентирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

