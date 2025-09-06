Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 13:30

Спорт

Более 500 спортсменов приняли участие в ВМХ-гонке в Москве

Более 500 спортсменов приняли участие в ВМХ-гонке в Москве

Для участников Дня ходьбы в Москве подготовили форму, палки и спортивное снаряжение

В Москве проходит ВМХ-гонка на велодроме "Марьинский"

"Новости дня": в Москве пройдет День скандинавской ходьбы

Центробанк выпустит монету в честь 150-летия тенниса в России

Лионель Месси сообщил о возможном уходе с чемпионата мира 2026 года

Команда телеканала "Москва Доверие" примет участие в Дня скандинавской ходьбы

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

Открытый Кубок Союзного государства по современному пятиборью пройдет в Москве 6 сентября

Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

В Москве проходит ВМХ-гонка на велодроме "Марьинский" на юго-востоке столицы. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов. На трассу вышли как любители, так и профессионалы.

Организаторы отмечают, что гонка проводится второй год подряд и уже стала хорошей традицией. BMX – это зрелищная и экстремальная дисциплина, которая объединяет и молодых спортсменов, и взрослых участников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоИван ЕвдокимовЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика