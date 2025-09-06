Более 500 спортсменов приняли участие в ВМХ-гонке в Москве

В Москве проходит ВМХ-гонка на велодроме "Марьинский" на юго-востоке столицы. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов. На трассу вышли как любители, так и профессионалы.

Организаторы отмечают, что гонка проводится второй год подряд и уже стала хорошей традицией. BMX – это зрелищная и экстремальная дисциплина, которая объединяет и молодых спортсменов, и взрослых участников.

