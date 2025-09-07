Карпин прокомментировал крупную победу сборной России по футболу над Катаром

7 сентября сборная России по футболу на выезде разгромила команду Катара со счетом 4:1. Голы в составе нашей команды оформили Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. О крупной победе подопечных Валерия Карпина расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Вышло так, что во время сентябрьской паузы на матчи сборных российской национальной команде в соперники достались финалист и чемпион Кубка Азии-2023. С первым в лице Иордании дома получилось не очень складно (0:0), и поэтому перед игрой против Катара на стадионе в городе Эр-Райян болельщикам было о чем поволноваться.

В команде соперника из футболистов мало кто известен широкой публике. Чего не скажешь о фигуре главного тренера: с 53-й командой в рейтинге ФИФА с мая 2025 года работает экс-рулевой сборной Испании, мадридского "Реала" и ряда клубов Английской Премьер-лиги, победитель Лиги Европы с "Севильей" Хулен Лопетеги. Однако дела у специалиста идут скверно: задача выхода на чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике пока так и не решена, в отличие от той же Иордании. Поэтому сборная России была для Катара частью подготовки к очередному раунду отбора на мундиаль.

Причем спарринг для нашего соперника был поистине мощный: главный тренер сборной России Валерий Карпин заранее анонсировал выход на поле сильнейшего состава на данный момент. В частности, появились в футболке национальной команды наши "легионеры": голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, а также полузащитники "Атланты Юнайтед" и "Монако" Алексей Миранчук и Александр Головин соответственно. Последний, причем, в качестве капитана. Кроме того, Карпин включил в стартовые 11 двух молодых звезд российского чемпионата Матвея Кисляка из ЦСКА и Алексея Батракова из "Локомотива".

Много говорилось о погоде в Катаре: температура воздуха 7 сентября доходила до жутких плюс 45. Но на местных стадионах проектировщики еще во время подготовки к чемпионату мира 2022 года предусмотрели кондиционеры. Правда, защитник сборной России Максим Осипенко после игры рассказал "Матч ТВ", что во время игры половина холодильных установок будто не работала, из-за чего во время бега духота сменялась морозом.

Статистика личных встреч против Катара была не очень – всего одна победа в четырех матчах в далеком 1996-м еще при Олеге Романцеве. Однако Карпин, который в той встрече сам выходил на поле в качестве игрока, сломал систему.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

На 33-й минуте Кисляк увидел на правом фланге Батракова и закинул на него передачу верхом, Алексей прострелил в центр на Головина, и Александр замкнул передачу ударом пяткой. Есть ощущение, что мяч в ворота все же внес стелившийся в подкате защитник соперника, но так или иначе, 1:0 в пользу сборной России зажглись. В протоколе же гол записали на полузащитника "Монако".

Через пару минут сработала уже связка футболистов ЦСКА: Данил Круговой оформил навес в штрафную, а одиноко стоящий Кисляк головой забил первый гол за сборную – 2:0. А под конец тайма Алексей Миранчук прорвался в катарские владения, но рухнул в стыке с соперником. Мяч подхватил Батраков и пробил во вратаря, а набежавший Иван Сергеев подсек снаряд над плечом вратаря – 3:0.

При этом голов могло быть и больше: сборная России создала целую россыпь голевых моментов и порадовала хорошей работой прессинга. А вот Катар испытывал огромные проблемы, вообще ничего не создав у ворот Сафонова и действуя довольно инертно.

Во втором тайме соперник, проведя три замены в перерыве, задвигался поактивнее, и сумел наконец соорудить опасные моменты. Однако если с ударом головой Буалема Хухи на 57-й минуте Сафонов справился, вытащив мяч из угла, то вот противопоставить что-либо выстрелу лидера сборной Катара Акрама Афифа на 62-й он уже ничего не мог. Оппоненты разогнали контратаку с прострелом с правого фланга, и вингер бил без сопротивления – 3:1.

Но сборная России не остановилась и на 69-й минуте отличилась вновь. Алексей Миранчук нарисовал стенку с Иваном Сергеевым, форвард "Динамо" отдал пас пяткой между ног защитнику и вывел полузащитника "Атланты" один на один. Миранчук на классе оценил ситуацию и катнул мяч в угол – 4:1.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Команда Карпина уверенно довела матч до победы, и даже могла забивать еще, но и четыре мяча не могут не радовать. За счет них сборная России продлила свою беспроигрышную серию до 20 матчей и обыграла Катар впервые с 1996 года. Несмотря на победу, после игры Валерий Георгиевич признался в эфире "Матч ТВ", что не всем доволен в исполнении своих подопечных.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу Первый тайм точно понравился и в атаке, и в обороне. До наших ворот даже атаки не доходили. Второй тайм понравился не так, как первый, но наверное, такая игра уже была связана со счетом 3:0.

"Во втором тайме была какая-то расслабленность, недооценка. Начали что-то выдумывать, терять мячи, отдавать простые передачи туда, куда не нужно. Это не понравилось. <...> Мы сегодня были не более злыми, а лучше готовы. Постоянно так: если не выигрываем, значит, мы плохие. Если побеждаем – соперник очень слабый. Получается, сборная России никогда не играет хорошо. Но 3:0 в первом тайме было не потому, что Катар такой слабый, а потому что мы сыграли здорово", – подчеркнул Карпин.

После этой игры футболисты и главный тренер сборной России вернутся к своим делам в национальных чемпионатах, после чего соберутся вновь в октябре. Примерно через месяц запланировано два новых спарринга: 10 октября в Волгограде наши парни сыграют с Ираном, который уже оформил путевку на будущий чемпионат мира, а 14-го в Москве – против Боливии.

