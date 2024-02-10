Катар обыграл Иорданию в финале Кубка Азии по футболу

Сборная Катара одержала победу над Иорданией со счетом 3:1 в финале домашнего Кубка Азии по футболу, который состоялся 10 февраля. Удивительно, но все три мяча чемпионы оформили с пенальти. Об уникальном сюжете игры расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Aijaz Rahi

До главного матча Кубка Азии по футболу добрались хозяева турнира – сборная Катара – и Иордания, которую на этой стадии невозможно даже было представить. Признанные фавориты устроили досрочный финиш, поэтому за желанный титул боролись две абсолютно незвездные команды. Что добавляло интриги и звериной мотивации каждому из участников финала.

Катар – не только страна-хозяйка нынешнего Кубка, но еще и действующая его обладательница после победы в розыгрыше 2019 года. Наблюдать, что это за футбольные фрукты, могли и мы, когда сборная России бодалась с ней в товарищеском матче в сентябре 2023 года. Тогда крепкий ближневосточный орешек доставил хлопот команде Валерия Карпина, и как итог – ничья 1:1.

На Кубке Азии хозяева не порадовали соперников своим гостеприимством. На поле команда испанского специалиста Бартоломе Маркеса до финала так и не познала горький вкус поражения, выиграв все три матча в своей группе со общим счетом 5:0 и выбив в плей-офф Палестину, Узбекистан и Иран. Правда, с двумя последними соперниками драться пришлось не на жизнь, а на смерть. С Узбекистаном дело дошло до серии пенальти, которую соперники Катара провалили вдребезги, а с Ираном – одним из тех самых павших раньше времени фаворитов – при счете 2:2 все решил гол под занавес матча.

Но если Катар в финале еще можно было спрогнозировать, так как дома и стены помогают, то вот выступление Иордании – мировая футбольная суперсенсация. Марокканец Хусин Аммута, который возглавляет второго участника решающей сечи, выстроил удивительную команду, которая запомнилась, в первую очередь, пачкой сочных голов и недюжинной самоотдачей. До турнира они никогда не заглядывали даже в полуфинал, а тут на тебе! Такие красивые истории мы любим.

Еле выйдя из группы с третьего места, Иордания выдала собранный плей-офф, отправив домой Ирак, Таджикистан (проигрывая 1:2 в добавленное ко второму тайму время и забив два мяча на последних секундах) и – не может быть – Южную Корею, в которой один только лидер атак английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стоит почти в пять раз дороже всех подопечных Аммута. После полуфинала, который записные фавориты проиграли со счетом 0:2, камера специально выхватывала абсолютно шокированного звездного игрока, который не мог осознать случившееся.



Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Интересно, что в начале января Катар и Иордания сыграли товарищеский матч. И тогда сильнее оказалась команда Аммута. Но "товарняк" – это совсем другие ставки. Финал же – это all inn, все или ничего, или ты, или тебя. И, конечно, Иордания была под громадным давлением: отсутствие большого опыта решающих матчей и заряженные на всю катушку домашние катарские трибуны (хозяева еще и урезали втрое 30-процентную квоту гостевым фанатам) способны согнуть даже самую крепкую сталь. А уж человеческую психику – тем более.

Правда, и на Катар было свое горнило: на тебя смотрят почти 90 тысяч болельщиков на стадионе "Лусаил", среди которых – эмир страны, и миллионы у телеэкранов. И все вокруг кричат, что ты – фаворит, и должен играючи разбираться неожиданно прорвавшимся в финал соперником. Права на ошибку в такой ситуации просто нет.

Тем удивительнее, что даже под таким прессом обе команды играли раскованно и легко. В первом тайме соперники отдавали друг другу преимущество, пока на 20-й минуте лидер турнира по системе гол+пас, катарец Акрам Афиф не прорвался в штрафную и нехило получил по голеностопу. Судья назначил пенальти, который сам пострадавший реализовал без сучка и задоринки – 1:0. Еще и отметил это дело крайне оригинально, показав незамысловатый фокус: достал из гетры карту со своим изображением на рубашке, которая ловким движением руки превратилась в букву S. Уж что это означает, особо и неважно – на то они и иллюзионисты, чтобы не раскрывать своих тайн. Но запомните: подвиги Афифа еще впереди.

Пропустив, Иордания пошла с шашками наголо – чего терять?! Чаще атаки перли через правый фланг, на котором безраздельно властвовал самый дорогой игрок на поле и бешеный спринтер Мусса Аль-Тамари из французского "Монпелье". Правда, как только крен иорданского крейсера перевалился налево, островатая паприка превратилась в жгучий чили. Под конец тайма парочка забросов с фланга с завершением по центру едва не превратились в гол. Особенно второй эпизод был чудо как хорош, и мяч в ворота не забрел только благодаря торсу полузащитника Катара Мохаммеда Вады.

Про подвиги Афифа помните? А ведь их могло и не случиться. Крайний форвард под конец тайма в рядовом эпизоде неприятно приземлился на ногу, и, видимо, разбудил какую-то старую болячку. Катарского супергероя унесли с поля на носилках, но он все же сумел продолжить игру.



Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Однако Афиф и его команда для начала просто забыли выйти на второй тайм. Не физически – тела-то по зеленому прямоугольнику передвигались. Иордания разматывала соперника только в путь, футболисты били и слета после розыгрыша углового, и издали, и пятками. И если до этого катарцы благодарили Ваду, то здесь свою порцию овации вкушал голкипер хозяев турнира Мешааль Баршам.

Но на 67 минуте и он был не у дел. Подача с фланга, Язан Аль-Наймат отстегнулся от защитника и остался в одиночестве, принял мяч и пушкой вколотил того в левый угол – 1:1. Тут в тела катарцев вдруг снова вселились души. Пошли в атаку они по-хозяйски мощно, и на 73 минуте в дело включился ВАР после падения в штрафной одного из футболистов. Судья посмотрел телевизор, и решил, что одного пенальти в финале мало. Афиф и здесь был в центре внимания, пробив четче некуда – 2:1. Празднование снова завершил ставшим уже фирменным фокусом.

Иордания не думала разваливаться: искала шансы до последнего. Да еще и судья оттянул кульминацию до максимума, добавив к матчу колоссальные 13 минут. К слову, со всеми остановками отыграли все 16. Но вместо очередного феерического камбэка гостей произошел еще один хозяйский пенальти.

Купающийся в лучах славы Афиф принял скидку от партнера на линии офсайда и убежал на рандеву с вратарем, который и мяч не забрал, и форварда снес. Как вы понимаете, фокус снова удался: опять точка, опять бьет автор дубля и магическим образом превращает его в хет-трик – 3:1. Закрепив тем самым не только звание лидера по системе гол+пас, но еще и задокументировав звание лучшего бомбардира турнира.

Катар стал пятой в истории сборной, выигравшей Кубок Азии два раза подряд. Эмир доволен, на каждой улице страны праздник, а футболистов нарекли национальными героями. Но Иордания – не меньшие победители, которых на Родине уже ждут как триумфаторов. Они сделали все, чтобы их сказка продлилась до самых последних секунд турнира.