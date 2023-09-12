Сборная РФ по футболу сыграла вничью с командой Катара в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российская сборная по футболу сыграла с командой Катара в гостевом товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1, пишет ТАСС.

Отмечается, что матч прошел на стадионе "Эль-Джануб", на нем присутствовали 13 835 человек. Со стороны катарцев мяч на 70-й минуте игры забил Ахмед Алаэльдин, в составе команды РФ отличился Александр Солдатенков.

В феврале прошлого года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российскую сборную от всех действующих турниров. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, лишились возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

В марте 2022 года Ассоциация европейских футбольных лиг исключила "Тинькофф" – Российскую Премьер-лигу и "Олимп" – Футбольную национальную лигу из своего состава. Решение было принято советом директоров из-за ситуации вокруг Украины и России.

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