Дань прошлому? Почему признание Месси лучшим по версии ФИФА шокировало мир

15 января нападающий "Интер Майами" Лионель Месси был признан лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА. В гонке за награду аргентинец обошел форвардов "Манчестер Сити" и ПСЖ Эрлинга Холланда и Киллиана Мбаппе соответственно. Спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин расскажет, почему выбор жюри выглядит как минимум неоднозначно.



Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Первая реакция при объявлении победителя премии лучшему игроку мира по версии ФИФА – шок. Показалось, что ни зал, ни даже ведущие церемонии не были готовы к победе Месси. А в комментариях резко увеличилось упоминание слов "несправедливо" и "позор".

За несколько часов до мероприятия, которое прошло в Лондоне, в СМИ появился слух: аргентинец вообще решил не лететь на Туманный Альбион, потому что даже не рассчитывал взять очередную награду. Более того, после объявления победителя Месси даже не вывели по видеосвязи. В итоге, приговаривая шутки-прибаутки, с призом позировал один из ведущих церемонии и экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри, пытаясь хоть как-то скрасить неловкий момент.

Победителя премии выбирали голосованием болельщиков, журналистов, тренеров и капитанов национальных сборных. Последние и решили судьбу титула: Лионель Месси и Эрлинг Холланд набрали одинаковое количество очков, но предпочтение футболистов аргентинцу перевесило все остальное. Но на чем основано их решение?

Премия вручалась за достижения, набранные с 19 декабря 2022-го по 20 августа 2023 года. Значит, результаты чемпионата мира в Катаре, который взяла Аргентина во главе со своим суперлидером, не должны были учитываться при голосовании – финал был сыгран 18 декабря 2022-го.

Очередной "Золотой мяч" – и тоже весьма спорный – Месси получил в октябре. Получается, и этот фактор не должен был отразиться на выборе лучшего. Но, судя по всему, оба довода плюс былые заслуги легенды голосовавшие все же приняли во внимание, наплевав на конкретно оговоренные временные рамки достижений. Как говорится, сначала ты работаешь на "зачетку", а потом она работает на тебя.

А что же происходило с декабря по август? На этот отрезок пришлись победы Месси в чемпионате и Суперкубке Франции в составе французского ПСЖ. Прекрасные достижения, кто бы спорил. Правда, самого аргентинца сложно назвать ключевым звеном в этих завоеваниях. А вот партнер Месси по тому же ПСЖ и соперник на премии ФИФА Киллиан Мбаппе в минувшем сезоне стал главным бомбардиром чемпионата и лучшим игроком турнира. Но в голосовании аргентинцу все равно уступил.



Фото: AP Photo/Matias Delacroix

При этом плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023, который прошел минувшей весной, провалили и Мбаппе, и Месси. ПСЖ в первом же раунде вылетел от "Баварии", не забив ни одного мяча, а аргентинца и француза просто выключили. Месси дождался конца сезона, попрощался с недовольными его игрой парижскими фанатами и уехал в США, где уже успел взять с "Интером Майами" Кубок лиг. Для молодого американского клуба это первый титул в коллекции. Но вряд ли это тянет на аргумент вновь дать Месси звание лучшего из лучших – турнир не того статуса.

А чем в это время занимался Эрлинг Холланд? Обновлял рекорд за рекордом. Пока Месси и Мбаппе мучились с "Баварией", 23-летний норвежец стал третьим в истории игроком, сумевшим забить пять голов в одном матче Лиги чемпионов (Месси был первым в далеком 2012-м). Пострадавшим был "Лейпциг" во все той же 1/8 финала. Более того, Холланд стал самым молодым футболистом, забившим 30 голов в главном клубном турнире Европы. А по итогу норвежец помог "Манчестер Сити" впервые в истории завоевать кубок чемпионов.

В Премьер-лиге Холланд и вовсе побил умопомрачительный рекорд: по итогам сезона-2022/2023 форвард забил 36 голов. Инстинкт футбольного убийцы стал одним из главных винтиков в разогнавшейся до сверхзвуковой скорости машине по имени "Сити". В итоге, кроме Лиги чемпионов, команда Пепа Гвардиолы (к слову, признанного лучшим тренером по версии ФИФА) выиграла Премьер-лигу, Кубок Англии и Суперкубок Европы.

И этот человек со всеми своими рекордами уступил блекло игравшему на фоне самого себя Месси. Напомню, в зале был шок, а по данным СМИ, аргентинец не поехал в Лондон, потому что поползли слухи о победе именно Холланда.

Норвежец, как и Мбаппе, совершенно точно возьмут свои титулы лучших в мире. Они новое поколение футбола, его настоящее и будущее. Эти двое плюс другие восходящие и уже взошедшие молодые звезды заставят нас восхищаться и плакать, орать от восторга победы и молчать в минуту горечи поражения, прилипать к экранам и замирать как минимум на пару часов. Возможно, одних из лучших в нашей жизни.

Месси же – это пока еще настоящее, но с каждым днем превращающееся в великое, но все же прошлое. А лучшие годы принято вспоминать с теплотой и любовью. Вот и чтят, раздавая награды, тем самым расписываясь в признании безусловного и неумолимого футбольного гения. Правильно это или нет, тут уже каждый решает сам. У голосовавших никаких сомнений здесь не возникло.

Но, пожалуй, пора уже дать дорогу молодым. На еще одну такую церемонию шуток для сглаживания момента у Анри или любого другого ведущего может не набраться.