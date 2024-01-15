Месси пропустит церемонию ФИФА из-за проигрыша в номинации "Лучший футболист года" – СМИ

Фото: AP Photo/Gustavo Garello

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси решил пропустить церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards 2023 года из-за проигрыша в номинации "Лучший футболист года", передает портал DSports.

В СМИ подчеркнули, что Месси за всю карьеру дважды получал награду игрока года от FIFA. Вручение наград пройдет 15 января в Лондоне.

На победу в номинации "Лучший футболист года" претендуют норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, выигравший чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов, а также игрок "ПСЖ" Килиан Мбаппе, ставший со сборной Франции финалистом чемпионата мира и чемпионом страны со своим клубом.



Рейтинг лучших футболистов всех времен возглавил Месси