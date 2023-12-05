Журнал Time назвал Месси спортсменом 2023 года

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Журнал Time признал спортсменом 2023 года аргентинского нападающего Лионеля Месси, который на данный момент играет в американском футбольном клубе "Интер Майами". Об этом сказано на сайте издания.

До этого Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча". Данный приз вручается лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в Париже. Месси также получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

В конце июля 2023 года Месси в матче между "Интер Майами" и "Атлантой" оформил дубль в ворота противника, что позволило ему стать автором забитых мячей в ворота 100 команд.



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