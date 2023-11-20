Футболки Месси с ЧМ-2022 выставят на аукцион за 10 млн долларов

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Шесть игровых маек, в которых футболист Лионель Месси участвовал в чемпионате мира в Катаре в 2022 году, будут выставлены на аукцион. Общая сумма коллекции оценивается в 10 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что в коллекцию войдет футболка сборной Аргентины по футболу, в которой Месси вышел на поле в финальном матче чемпионата.

В сообщении добавили, что продажа может побить рекорд среди спортивных сувениров, установленный в сентябре 2022 года. Тогда игровая майка Майкла Джордана, в которой он играл в 1998 году в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) против "Юты" в составе "Чикаго", была продана на аукционе за 10,091 миллиона долларов.

Ранее кожаную черно-белую куртку Майкла Джексона из рекламы Pepsi, продали на торгах лондонского дома Propstore Auction за более чем 305 тысяч долларов.

До этого крупнейший голубой бриллиант Bleu Royal, который когда-либо был выставлен на торгах, продали за почти 44 миллиона долларов в Женеве. Его масса составляет 17,61 карата. Бриллиант в течение 50 лет был экспонатом частной коллекции.

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