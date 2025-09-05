Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Пять футболистов сборной России не полетели на матч с Катаром. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В игре не примут участие два игрока московского "Спартака" Александр Максименко и Руслан Литвинов, защитник "Ростова" Илья Вахания, полузащитник "Краснодара" Александр Черников и Кирилл Глебов из ЦСКА. Игроки вернутся в расположение своих клубов, сказано в сообщении.

Матч с Катаром пройдет 7 сентября. В нем примут участие 24 российских футболиста.

Ранее футбольные команды России и Иордании сыграли вничью. После окончания игры выступил Михаил Шуфутинский с хитом "Третье сентября".