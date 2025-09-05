05 сентября, 08:00Спорт
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иорданиии
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иордании. Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе "Лукойл-Арена" и закончился со счетом 0:0.
Российская сборная оказалась на 35-й строчке рейтинга Международной федерации футбола, а команда Иордании – на 64-й. Иордания впервые отобралась на чемпионат мира по футболу, который пройдет в следующем году в США, Канаде и Мексике.
