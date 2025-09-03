Шуфутинский споет "3-е сентября" на футбольном матче Россия – Иордания

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певец Михаил Шуфутинский исполнит "3-е сентября" во время закрытия матча между сборными России и Иордании. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Национальные команды сыграют в Москве 4 сентября. Встреча стартует в 20:00 на стадионе "Лукойл Арена".

Более того, там выступит группа "Фабрика", а на торжественной церемонии открытия матча Кирилл Астапов совместно с хором Сретенского монастыря исполнит композицию "Жди меня домой".

Непосредственно перед игрой на стадионе прозвучит гимн России в исполнении Юлианны Карауловой.

В составе сборной России на сентябрьских матчах, в том числе и на встрече с Иорданией, на поле выйдут 30 футболистов. Среди них, например, вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, полузащитник "Монако" Александр Головин и полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук.

Кроме того, в сборную были вызваны вратарь московского "Спартака" Александр Максименко, голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев и вратарь петербургского "Зенита" Денис Адамов.

