03 сентября, 12:13Шоу-бизнес
Шуфутинский споет "3-е сентября" на футбольном матче Россия – Иордания
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Певец Михаил Шуфутинский исполнит "3-е сентября" во время закрытия матча между сборными России и Иордании. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Национальные команды сыграют в Москве 4 сентября. Встреча стартует в 20:00 на стадионе "Лукойл Арена".
Более того, там выступит группа "Фабрика", а на торжественной церемонии открытия матча Кирилл Астапов совместно с хором Сретенского монастыря исполнит композицию "Жди меня домой".
Непосредственно перед игрой на стадионе прозвучит гимн России в исполнении Юлианны Карауловой.
В составе сборной России на сентябрьских матчах, в том числе и на встрече с Иорданией, на поле выйдут 30 футболистов. Среди них, например, вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, полузащитник "Монако" Александр Головин и полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук.
Кроме того, в сборную были вызваны вратарь московского "Спартака" Александр Максименко, голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев и вратарь петербургского "Зенита" Денис Адамов.
