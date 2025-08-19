Футболист Самошников перешел из "Локомотива" в "Спартак"

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Футболист Илья Самошников покинул московский "Локомотив", перейдя в "Спартак", сообщается на сайте его нового клуба.

Защитник подписал со "Спартаком" трехлетний контракт. Он будет выступать за клуб под 14-м номером.

Футболист играл за "Локомотив" с 2023 года. В его составе он выступил на 70 матчах во всех турнирах и забил пять мячей. Кроме того, футболист выходил на поле за московские "Велес", "Арарат" и "Торпедо", ярославский "Шинник" и казанский "Рубин". В составе сборной России Самошников принял участие в четырех матчах и забил один гол.

Ранее сербский полузащитник Саша Зделар перешел из ЦСКА (Москва) в "Зенит" (Санкт-Петербург) по договоренности футбольных клубов. Соглашение с ним действует до конца сезона-2025/26.

До этого 32-летний бразильский нападающий Неймар заявил о заключении контракта с "Сантосом". Футболист поблагодарил фанатов, которые ждали его возвращения в бразильский футбольный клуб. Неймар играл за "Сантос" в период с 2009 по 2013 год. Он также является воспитанником данного клуба.