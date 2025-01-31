Бразильский нападающий Неймар объявил о возвращении в "Сантос"

Фото: ТАСС/ЕРА/Andre Borges

32-летний бразильский нападающий Неймар заявил о заключении контракта с "Сантосом". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост спортсмена в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Футболист поблагодарил фанатов, которые ждали его возвращения в бразильский футбольный клуб.

"Прошло почти 12 лет с тех пор, как я покинул этот клуб, но мои чувства к нему никогда не менялись", – отметил игрок.

Неймар играл за "Сантос" в период с 2009 по 2013 год. Он также является воспитанником данного клуба.

28 января стало известно об уходе Неймара из саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль". Контракт, который истекал в конце июня этого года, был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В "Аль-Хиляль" Неймар перешел в августе 2023 года из французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).

