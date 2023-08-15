Фото: ТАСС/KIMIMASA MAYAMA

Бразильский нападающий Неймар перешел из французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в саудовский "Аль-Хиляль". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Аль-Хиляля".

Сумма трансфера и условия контракта не раскрываются.

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году из испанской "Барселоны" за 222 миллиона евро. В составе парижского клуба футболист провел 173 матча, в которых забил 118 мячей и сделал 77 голевых передач. Играя за ПСЖ, Неймар стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным обладателем суперкубка страны.

Ранее стало известно, что нападающий "Интер Майами" Лионель Месси оформил дубль во время игры с "Атлантой" в матче Кубка лиг, что позволило ему стать автором забитых мячей в ворота 100 команд. В прошедшем сезоне на счету 36-летнего футболиста было 16 голов и столько же результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.



Бразильский футболист Неймар перешел из ПСЖ в "Аль-Хиляль"