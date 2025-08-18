Братья Миранчуки вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Фото: ТАСС/Sport-Express/Дарья Исаева

Полузащитник американской команды "Атланта" Алексей Миранчук и полузащитник швейцарского клуба "Сьона" Антон Миранчук включены в расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи, запланированные в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба команды страны.

Всего в состав вошли 39 футболистов. 4 сентября Россия проведет матч с командой Иордании. Он состоится в Москве.

Уже на 7 сентября запланирована игра со сборной Катара, которая должна пройти в Эр-Райяне. Команды сыграют на стадионе "Аль-Садд".

Вместе с тем 10 октября Россия проведет встречу с Ираном на "Волгоград-Арене". О старте билетной программы и времени начала матча станет известно позже.

Товарищеский матч по футболу пройдет и со сборной Боливии на столичном стадионе "Динамо" 14 октября. Игра между командами станет первой в истории.