Футболист Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче за Суперкубок УЕФА

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский футболист, выступающий за французский "Пари Сен-Жермен", Матвей Сафонов заявил, что очень рад победе своего клуба в матче за Суперкубок УЕФА.

ПСЖ 13 августа обыграл английский "Тоттенхэм" в серии пенальти, впервые в истории завоевав Суперкубок УЕФА. При этом до 85-й минуты французская команда уступала со счетом 0:2. Сафонов провел данный матч на скамейке запасных.

"Такие победы еще слаще, когда у команды получается проявить характер и переломить исход матча. Победа по пенальти – нервно и эмоционально. Только положительные эмоции, идем дальше. Следующий матч на выезде против "Нанта", – написал спортсмен в своем телегам-канале.

В начале июля "Пари Сен-Жермен" также впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов, разгромив в финале итальянский клуб "Интер". Игра завершилась со счетом 5:0.