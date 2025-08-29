РФС: Головин и Миранчук вызваны в сборную России на матчи с Катаром и Иорданией

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем сайте окончательный состав сборной на матчи, которые пройдут в сентябре.

В перечне фигурируют 30 футболистов. Среди них – вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, полузащитник "Монако" Александр Головин и полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук.

Также в сборную были вызваны вратарь московского "Спартака" Александр Максименко, голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев и вратарь петербургского "Зенита" Денис Адамов.

Помимо этого, главный тренер национальной команды Валерий Карпин пригласил на сборы защитника "Ростова" Илью Ваханию, а также футболистов московского "Динамо" Максима Осипенко, Ивана Сергеева, Данила Глебова и Антона Миранчука.

Кроме того, в списке числятся игроки "Спартака" Руслан Литвинов и Илья Самошников, а также футболисты ЦСКА Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Тамерлан Мусаев и Кирилл Глебов.

Включил в окончательную заявку Карпин еще и футболистов "Краснодара" Александра Черникова и Никиту Кривцова, а также игроков московского "Локомотива" Александра Сильянова, Евгения Морозова, Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева и Дмитрия Баринова.

Более того, пополнили список футболисты "Зенита" Юрий Горшков, Максим Глушенков и Андрей Мостовой.

Россия 4 сентября сыграет с Иорданией в Москве, а 7-го числа – со сборной Катара. Последняя встреча должна пройти в Эр-Райяне на стадионе "Аль-Садд".

