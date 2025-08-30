Эксперт Каневский назвал шесть пунктов, по которым стоит выбирать фитнес-клуб

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке абонемента в фитнес-клуб, чтобы не пропало желание заниматься.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Фитнес-индустрия развивается бешеными темпами: клубы открываются уже не только в бизнес-центрах или на базе спортивных школ – теперь их можно встретить во многих торговых центрах.

При этом ряд заведений не работает, как раньше, предлагая клиентам купить годовой абонемент, в который по умолчанию входили все тренировочные зоны. Теперь есть системы, где можно вообще не брать клубную карту, оплачивая только, например, персональные тренировки у конкретного тренера. Так на что обратить внимание при выборе клуба, чтобы сохранить высокую мотивацию для занятий? Разберемся в этом материале.

Начать хочется именно с заведений, где клиенту нет необходимости покупать карту, чтобы посещать персональные тренировки у конкретного тренера (тот в свою очередь оплачивает аренду зала, то есть является субарендатором). За последние годы эта система стала очень популярной, причем она выгодна как владельцу клуба, так и тренеру.

Но так ли это хорошо для клиента? Если в клуб действительно не нужно покупать абонемент, то да. Но именно здесь мы сталкиваемся с ситуацией, что каждое заведение или сеть имеет свои правила. Например, есть клубы, которые не требуют покупки абонемента, но при этом вам придется заплатить так называемый членский взнос. Как правило, это в среднем три тысячи в год. При этом есть клубы, куда все равно нужно купить абонемент, даже не смотря на то, что тренер является субарендатором. Но и это еще не все: существуют места, где тренер работает "на аренде", клиенту приходится оплачивать как ежегодный членский взнос, так и клубную карту ежемесячно. Причем такие карты (так называемые подписки) стоят по-разному, в зависимости от времени посещения зала. В целом это кажется небольшой дополнительной финансовой нагрузкой, но если посчитать расходы за год, может выйти приличная сумма. Поэтому на такие условия соглашаются те клиенты, которые готовы заниматься с конкретным тренером.

Но на что обратить внимание тем, кто только хочет начать заниматься? Ведь покупка карты должна быть оправдана регулярными тренировками и полученным результатом.

Локация. Регулярность занятий зависит именно от месторасположения клуба. Он всегда должен находиться поблизости – либо рядом с работой, либо домом. Я 22 года работаю в отрасли и знаю наверняка, что люди регулярно посещают тренировки, когда есть необходимость, например, сэкономить время на дороге. Что я имею в виду? Все просто: не желая стоять в пробках, клиентам удобнее посетить зал либо до работы, либо после. Именно по этой причине прайм-тайм в любом клубе с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00 соответственно. А благодаря тому, что залы есть в торговых центрах, появляется возможность по пути сходить за продуктами или, что особенно важно, не думать о парковке. В противном случае, если клиенту нужно рассчитывать то, как доехать до заведения (и где припарковаться), он практически наверняка быстро перестанет заниматься.

Загруженность клуба. Перед покупкой абонемента обязательно посетите его в прайм-тайм: сходите во все тренировочные зоны, обязательно посмотрите раздевалки – если людей слишком много, это будет говорить о том, что карты продают, не ограничивая их количество при большой загрузке. А это значит, что вы будете не просто испытывать дискомфорт, но и просто стоять в очереди на тренажеры. К слову, внимательно посмотрите именно на кардиозону, так как чаще всего именно в ней выходит из строя оборудование (что вы легко поймете по соответствующим объявлениям на тренажерах). Соответственно, если из десяти единиц не работает уже три, это означает, что компания экономит на их обслуживании.

Вентиляция и температура. Как правило, это ахиллесова пята большинства фитнес-клубов, даже бизнес-класса. Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда летом в клубе температура превышала 25 градусов либо вообще было нечем дышать. Согласитесь, регулярно заниматься в таких условиях будет крайне неприятно и даже опасно для здоровья.

Медицинская лицензия. Большинство людей, которые много лет не занимались спортом или фитнесом, а также ведут при этом малоподвижный образ жизни, могут иметь лишний вес или определенные проблемы со здоровьем. Поэтому перед началом тренировок важно получить консультацию врача, а также пройти фитнес-тестирование. Как правило, такие услуги оказывают клубы с медицинской лицензией, и если у вас есть те или иные проблемы со здоровьем, я рекомендую приобретать карту именно в таком месте.

Разнообразие направлений. Часто люди перестают заниматься просто потому, что им не нравится тот вид нагрузки или тренировок, который представлен в конкретном заведении. Не зря сейчас очень популярны единоборства среди прекрасной половины человечества – это отличный вид фитнеса, где есть не только хорошая физическая нагрузка, но и психологическая разгрузка. Другими словами, чем больше вариантов занятий предлагает конкретный клуб, тем выше вероятность, что вы подберете для себя то направление, которое будет приносить удовольствие.

Стоимость абонемента. Совершенно очевидно, что чем дороже клуб, тем выше будет уровень комфорта и качества оборудования. Если для вас важен именно комфорт, то лучше отдать предпочтение местам бизнес-класса. Стоимость клубной карты там обойдется в среднем в 50–60 тысяч рублей в год. Но, как правило, далеко не везде есть такие места, ведь основной сегмент – это клубы экономкласса. И если вы выбираете именно такой, то покупайте абонемент в новое заведение, в котором гарантированно все будет "свежим". При этом найти такой клуб не так сложно, ведь сейчас их открывается большое количество.

