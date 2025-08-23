Эксперт Каневский назвал главные правила экипировки для осенних тренировок на улице

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как правильно тренироваться на улице и не заболеть с приходом первого похолодания.

"Все хорошее быстро заканчивается" – говорит народная поговорка. Именно так хочется сказать и про лето, пролетающее настолько стремительно, что многие даже не успели сориентироваться в плане гардероба – в результате даже после похолодания на улице можно одновременно встретить и тех, кто еще носит шорты, и тех, кто уже надевает куртки.

А ведь от выбора одежды под соответствующую погоду зависит не только комфорт передвижения по городу, но и безопасность и эффективность тренировок. Так что пора потихоньку адаптировать экипировку к осеннему сезону. На что стоит обратить внимание в первую очередь, разберем в этом материале.

Главная опасность для здоровья – это снижение температуры воздуха, в результате чего человек может просто заболеть. Более того, при пониженной температуре организм дольше разогревается, что сказывается на продолжительности разминки и качестве тренировки. Поэтому важно сохранять тепло еще до начала занятия. Здесь я рекомендую использовать термобелье, выбор которого зависит как от вида нагрузки в общем, так и температуры на улице в целом.

Вот здесь остановимся подробнее.

Существуют виды термобелья, сделанного из:

шерсти мериноса – это порода овец, чья шерсть великолепно сохраняет тепло;

синтетических тканей – их основная задача отводить лишнюю жидкость от тела, оставляя кожу сухой;

есть комбинированные ткани – это сочетание синтетического материала и шерсти, отлично сохраняет тепло, при этом отводит пот.

В пользу чего сделать выбор? Если ваши нагрузки подразумевают отдых между подходами, например при занятиях на воркаут-площадках, то нужно отдавать предпочтение более теплому термобелью, чтобы не остывать между подходами. Особенно это важно, если температура ближе к отрицательным значениям. Поэтому здесь нужно отдать предпочтение термобелью из шерсти.

В случае же, когда вы сочетаете аэробные нагрузки с нагрузками на тренажерах или турниках либо кроссфит, здесь нужно отдать предпочтение комбинированным тканям.

А вот если у вас нагрузки только аэробной направленности, например велоспорт, бег и другие схожие виды активности, то здесь идеально подойдет термобелье из синтетических материалов.

Еще важной составляющей тренировок на улице, особенно в непогоду, будет являться верхняя одежда, особенно куртки. Это должна быть мембранная ветровка, которая будет защищать от ветра и дождя. Такие куртки отлично подходят под термобелье – получается сочетание, когда на вас немного одежды, ничего не сковывает движения, но при этом вы не мерзнете и не промокаете.

Единственное: при более низких температурах лучше дополнительно надеть кофту из флиса.

Не менее важна и правильно подобранная обувь, которая влияет не только на безопасность стоп и коленей, но и на результат от занятий в целом. При этом важно помнить, что для каждого температурного режима, а также под другие природные факторы, такие как вода, грязь и даже снег, существуют свои виды кроссовок.

Помните: обычные летние кроссовки в осенний период категорически не подходят для занятий на улице.

Поговорим и о режиме работы. С приходом дождей и низких температур рекомендуется снизить интенсивность и продолжительность занятий. Как правило, задача таких занятий – поддерживать форму, а не улучшать ее. Если же у вас потребность постоянно наращивать объем работы, например для подготовки к соревнованиям, то тогда лучше перенести занятия на крытые площадки – стадионы или фитнес-клубы.

Более того, стоит изменить и питьевой режим. При занятиях в холодную погоду, особенно если интенсивность тренировки низкая, запрос организма на воду существенно ниже, по сравнению с тренировками летом. Но это не означает, что стоит отказаться от воды совсем. Здесь работает простой принцип: пить нужно по потребности. Но важно брать с собой теплую воду в термокружке, так как холодная может способствовать развитию простудных заболеваний.

Осень не повод отказаться от тренировки на свежем воздухе, при этом к любой погоде нужно быть готовым, а значит, в идеале иметь несколько комплектов экипировки.