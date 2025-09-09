"Новости дня": жителей Коптева пригласили на бесплатные занятия по аквааэробике

Москвичи в рамках проекта "Мой спортивный район" могут заниматься аквааэробикой в открытых бассейнах с подогревом. Тренировки проходят и в районе Коптево.

Одна тренировка в воде заменяет три на суше: нагрузка на суставы и позвоночник снижается, а интенсивность упражнений помогает похудеть и зарядиться энергией. Аквааэробика полезна практически всем и не имеет серьезных противопоказаний.

Подробнее – в программе "Новости дня".