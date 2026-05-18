Американская компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в России в виде фирменного логотипа в черно-белом цвете. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Роспатента.

Товарный знак зарегистрирован по трем классам международной классификации товаров и услуг. В них входят разные виды кофе, закуски, администрирование программы лояльности потребителей, услуги по продаже продуктов питания, напитков, а также приготовление напитков и пищи.

Исключительное право на логотип действует до 23 мая 2034 года.

При этом в апреле сообщалось, что Starbucks потерял в России товарный знак, представляющий собой черно-белый вариант логотипа. Заявка на регистрацию знака была подана сетью в августе 2015 года. В ноябре 2016-го Роспатент принял решение о его регистрации.

Тогда срок действия товарного знака истек, после чего Роспатент внес соответствующую информацию в базу данных.