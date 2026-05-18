Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 10:40

Экономика

Компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в России

Фото: 123RF.com/teteescape

Американская компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в России в виде фирменного логотипа в черно-белом цвете. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Роспатента.

Товарный знак зарегистрирован по трем классам международной классификации товаров и услуг. В них входят разные виды кофе, закуски, администрирование программы лояльности потребителей, услуги по продаже продуктов питания, напитков, а также приготовление напитков и пищи.

Исключительное право на логотип действует до 23 мая 2034 года.

При этом в апреле сообщалось, что Starbucks потерял в России товарный знак, представляющий собой черно-белый вариант логотипа. Заявка на регистрацию знака была подана сетью в августе 2015 года. В ноябре 2016-го Роспатент принял решение о его регистрации.

Тогда срок действия товарного знака истек, после чего Роспатент внес соответствующую информацию в базу данных.

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика