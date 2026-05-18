18 мая, 11:09

FT: падение рождаемости в мире совпало с распространением смартфонов и 4G

Масштабный спад рождаемости во всем мире совпал с распространением смартфонов и мобильного интернета 4G. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Такой вывод эксперты сделали на основе анализа статистики численности населения и поисковых запросов в Google. По их мнению, снижение рождаемости во всем мире происходит по разным причинам, однако данный показатель резко упал именно в период распространения смартфонов и 4G. Специалисты указали, что он затронул все страны независимо от уровня доходов, культурных особенностей и демографической политики.

При этом в регионах, где интернет 4G появился раньше, показатель рождаемости уменьшался быстрее и сильнее. Согласно данным Университета Цинциннати, особенно заметно сократились случаи подросткового материнства. Исследователи предполагают, что это произошло из-за изменения модели общения молодежи под влиянием смартфонов: живое общение уменьшилось, а время, проводимое онлайн, резко увеличилось.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в мире растет доля пожилых людей, в том время как численность трудоспособного населения сокращается. Он назвал происходящее демографической катастрофой. По его словам, прежние опасения о перенаселении теряют актуальность.

Орешкин также указал на снижение рождаемости и уменьшение числа детей, что временно снижало нагрузку на экономику. Однако уже в ближайшие годы ситуация изменится. Ожидается, что к 2033 году этот баланс достигнет минимума, после чего нагрузка на работающее население начнет расти.

