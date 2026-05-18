Количество задерживающихся в Крыму поездов увеличилось до 18

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Число пассажирских поездов "Таврия", которые задерживаются в пути из-за остановки работы Крымского моста, увеличилось до 18. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс".

На данный момент на 8,5 часа задерживаются составы № 077 и № 007, которые направляются из Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь соответственно. Помимо этого, на 7,5 часа отстает от графика поезд № 316 Адлер – Симферополь, на 6,5 часа – состав № 025 Минеральные Воды – Симферополь, а на 6 часов – поезд № 092 Москва – Севастополь.

Кроме того, на 5 часов задерживается состав № 173, следующий из Москвы в Евпаторию, а на 4 часа – поезда № 028 Москва – Симферополь и № 179 Санкт-Петербург – Евпатория.

В свою очередь, на 10 часов отстает от графика поезд № 028, который идет из Симферополя в Москву, на 8,5 часа – состав № 180, следующий из Евпатории в Санкт-Петербург, а также поезд № 008 Севастополь – Санкт-Петербург.

Задерживается в пути на 7,5 часа поезд, отправившийся из Симферополя в Москву. Помимо этого, на 7 часов отстает от расписания состав № 026 Симферополь – Минеральные Воды, на 6 часов – поезд № 078 Симферополь – Санкт-Петербург, а на 4,5 часа – состав № 174 Евпатория – Москва.

Также наблюдается пятичасовая задержка у поезда № 092, следующего из Севастополя в Москву. Кроме того, отстает от графика на 2,5 часа состав № 098 Симферополь – Москва, а на час – поезд № 184 Севастополь – Мурманск.

"Если вам нужна помощь в вагоне, просим обращаться к начальнику поезда и проводникам", – сказано в сообщении.

Крымский мост перекрывали с 21:05 17 мая до 07:29 18 мая. Изначально сообщалось, что 16 поездов задерживались в Краснодарском крае из-за приостановки движения по мосту. Тем пассажирам, чьи поезда задерживаются более 4 часов, предоставляется питание и вода.

