18 мая, 12:17

В мире

Житель американского штата умер от хантавируса

Фото: Getty Images/NurPhoto/Miquel Llop

Житель американского Колорадо умер от хантавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения и окружающей среды штата.

Уточняется, что данный случай не связан со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius.

Случаи заражения хантавирусом Sin Nombre ("Безымянный") регулярно регистрируются в Колорадо и могут приводить к летальному исходу. Как правило, заболевание передается через оленьего хомячка.

Власти штата подчеркнули, что риск для населения остается низким. По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, с 1993 по 2023 год в Колорадо было зарегистрировано в общей сложности около 121 случая заражения хантавирусом.

В мае на лайнере MV Hondius была зафиксирована вспышка хантавирусной инфекции. Изначально сообщалось, что удалось выявить 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтвердились как вирус Андес. Однако позже ВОЗ понизила до 10 число случаев заражения.

По мнению ученых, 19 мая может стать ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы лайнера. Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ и ее странами-членами по ситуации с инфекцией.

