Запрет на вывоз из РФ лома драгметаллов продлен до конца ноября 2026 года

Российский кабмин продлил временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 30 ноября этого года. Соответствующее постановление уже подписано, сообщает пресс-служба правительства.

Действие предыдущего запрета, который был введен в ноябре 2025 года, заканчивается 31 мая 2026 года. При этом теперь нельзя будет вывозить из страны не только отходы и ломы драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными металлами.

Помимо этого, временно запрещается вывозить отходы и ломы электротехнических и электронных элементов, которые применяются для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка России.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в правительство внесен проект указа, который ограничит вывоз из страны физлицами золота в слитках 100 граммами. По его словам, он согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

Изначально ведомства, причастные к разработке законопроекта, хотели установить денежный эквивалент в 10 тысяч долларов, который действует в отношении вывоза иностранной валюты и других средств. Но затем разработчики проекта решили установить порог по массе физического золота.

