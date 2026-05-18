18 мая, 10:41

Самый дорогой номер Петербурга на время ПМЭФ оценили почти в 900 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Самый дорогой номер из всех доступных в петербургских отелях на время проведения ПМЭФ обойдется в 898 240 рублей за ночь. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом двухместное размещение в люксе обойдется в 902 240 рублей. Забронировать там проживание можно лишь на четыре ночи с 2 по 6 июня.

В номере есть гостиная с декоративным камином, спальня с ортопедическим матрасом, гостевой туалет и ванная комната. Помимо этого, гостю будет предоставлен завтрак со шведским столом.

При этом самый дешевый номер будет стоить 10 тысяч рублей за ночь при одноместном размещении, а 11,2 тысячи – при двухместном. В номере, помимо спальни, будет мини-кухня и обеденная зона.

ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня. В рамках мероприятия Владимир Путин выступит с содержательной речью. Страной-гостем станет Саудовская Аравия.

В этом году программа будет выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Всего ожидается свыше 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков.

Например, в рамках трека "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством" планируется обсудить трансформацию рынков, инвестиционные стратегии и новые форматы партнерства.

