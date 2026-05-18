Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 11:03

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: Ермак вышел под залог из СИЗО, где провел четыре ночи

Ермак вышел под залог из СИЗО, где провел четыре ночи – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак вышел под залог из СИЗО, где провел четыре ночи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Он подтвердил, что находился в платной камере. На другие вопросы журналистов Ермак отвечал неохотно.

Его отправил под стражу Высший антикоррупционный суд Украины на 60 суток. Для того, чтобы освободиться под залог, необходимо было внести 140 миллионов гривен, то есть около 3,1 милллиона долларов. Ермак подозревается в легализации денег при строительстве коттеджного поселка с частными резиденциями в селе Козин Киевской области.

Он отвергает обвинения. Кроме того, после задержания Ермак заявлял, что у него нет денег на залог, хотя у него достаточно знакомых и друзей", которые могли бы внести данную сумму за него.

Утверждалось, что преступная группа, в которой мог принимать участие Ермак, узаконила 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. ред.). По информации СМИ, фигурантом уголовного дела может стать в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика