18 мая, 10:54

В ИКИ РАН предупредили о возможном повторении магнитной бури в течение суток

Магнитосфера Земли продолжает находиться в возмущенном состоянии после магнитной бури, произошедшей в субботу, 16 мая. В связи с этим вероятность повторения события в течение суток остается высокой, заявили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"С точки зрения влияния на Землю главным фактором остается продолжающееся воздействие крупной корональной дыры. Хотя по вернувшемуся в зеленую зону графику магнитных бурь складывается впечатление, что все закончилось, в действительности скорость солнечного ветра остается заметно повышенной", – отметили ученые.

К настоящему моменту магнитосфера планеты адаптировалась под текущие условия, но приход плазмы от вспышки, которая произошла на Солнце 16 мая, может нарушить это равновесие. Исследователи предполагают, что в результате этого индексы могут снова войти в красную зону, указывая на слабые магнитные бури.

Текущую вспышечную активность звезды в лаборатории описывают как "неровную и нервную", с внезапными всплесками, происходящими без очевидных причин.

"Скорее всего, примерно в таком же режиме Солнце проведёт всю первую половину недели. Во всяком случае, причин для крупных вспышек не видно, но и причин, почему активность должна спадать, тоже вроде бы нет", – заключили ученые.

В начале мая исследователи зафиксировали мощную вспышку в новой активной области звезды. Событие достигло уровня M5.7.

Уточнялось, что выброс плазмы, вызванный вспышкой, не затронет Землю, но через несколько дней эта новая группа пятен окажется в зоне, которая может влиять на планету.

