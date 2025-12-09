ФСБ задержала членов преступного сообщества за незаконный оборот драгметаллов

Фото: 123RF.com/grigorenko

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали участников преступного сообщества, которые занимались незаконным оборотом драгоценных металлов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, один из задержанных сформировал преступное сообщество в Магаданской области и вовлек в него других лиц. Они занимались незаконным приобретением и перевозкой по стране драгметаллов в крупном размере.

В оборудованных тайниках транспортных средств, а также в жилых помещениях правоохранители обнаружили слитки золота и серебра весом около 70 килограммов. Драгметаллы были изъяты.

Ранее незаконная добыча полезных ископаемых была пресечена в Амурской области. Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, группа "черных копателей" незаконно добывала бурый уголь. У злоумышленников не было лицензии на пользование недрами, договора аренды или купли-продажи земельного участка или какого-либо иного разрешения.

Правоохранители нашли различную технику: экскаватор, 2 бульдозера и 2 грузовика. Кроме того, был изъят крупный объем незаконно добытого угля.