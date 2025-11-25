В Хабаровске задержали перевозчика запрещенного деликатеса

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю изъяли 77 килограммов черной осетровой икры. Запрещенный груз обнаружили в Краснофлотском районе при досмотре большегрузного автомобиля, сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный – житель Ханты-Мансийска, работающий водителем большегрузного транспорта. Мужчина на протяжении более 10 лет осуществляет перевозки различных товаров с острова Сахалин в западные регионы страны.

"Во время проверки выяснилось, что фура загружена мороженой кетой", – сообщила Волк в телеграм-канале.

Полицейские обнаружили 154 пластиковых контейнера с икрой рыб семейства осетровых. Весь изъятый продукт направлен на экспертное исследование. В ходе опроса задержанный заявил, что приобрел черную икру у неизвестного лица за 300 тысяч рублей.

Дознаватель отдела полиции № 8 УМВД России по Хабаровску возбудил уголовное дело по 1 части статьи 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации". По словам Волк, по данной статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Грузовой автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее в Хабаровском крае полицейские уже изъяли 93 килограмма черной икры. При проверке автомобиля нашли 186 пластиковых контейнеров с продуктом. Задержанные заявили, что обнаружили икру у лесополосы. На них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных биоресурсов. Максимальное наказание – до 8 лет лишения свободы.