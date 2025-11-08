Полицейские изъяли 93 кг черной икры из незаконного оборота в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские в Хабаровском крае изъяли из незаконного оборота 93 килограмма черной икры, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, во время патрулирования правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. При досмотре машины были обнаружены 186 пластиковых контейнеров с черной икрой. В ходе опроса мужчины объяснили, что нашли икру около лесополосы. Достоверность этих слов проверяется полицией.

Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биоресурсов. Максимальное наказание по этой статье – до 8 лет лишения свободы.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавила представитель МВД.

Ранее в Москве задержали подозреваемых в незаконном сбыте черной осетровой икры. Всего изъято около 120 килограммов рыбной продукции. Фигурантам – 33-летней женщине и 39-летнему мужчине – предъявили обвинение.