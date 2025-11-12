В Забайкалье пресечена деятельность банды, вывезшей лес на 1 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители пресекли деятельность банды контрабандистов в Забайкальском крае, которая незаконно вывезла лес из России на сумму более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

По ее словам, следователям удалось установить, что преступная группировка была создана в 2012 году местным жителем и гражданином одной из стран Восточной Азии. Спустя время к ним присоединились еще шесть человек, трое из которых были россиянами, а трое – иностранцами, проживающими в Забайкальском крае и Бурятии.

Участники банды занимались покупкой и переработкой незаконно заготовленной древесины, а также подделкой документов для ее вывоза за пределы страны.

В результате уголовное дело по данному факту было возбуждено сразу по трем статьям, в том числе о незаконном обороте древесины, контрабанде и организации преступного сообщества, уточнила Волк. Расследованием занимались сотрудники Забайкальского ЛУ МВД на транспорте и регионального УФСБ.

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд", – добавила Волк.

Ранее таможенники в Сочи пресекли ввоз контрабанды ювелирных изделий из Дубая. По данным ФТС, 34-летняя россиянка, вернувшаяся из ОАЭ, проходила таможенный контроль через "зеленый коридор" и заявляла об отсутствии товаров для декларирования.

Однако в ее ручной клади были обнаружены пустые коробки от изделий люксовых брендов, а в куртке был спрятан пакет с серьгами, браслетами и цепочками с их логотипами. Особую ценность представлял ограненный алмаз весом 2 карата. Общая стоимость драгоценностей составила почти 32 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

